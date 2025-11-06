Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|
06.11.2025 15:12:31
Datadog Sees Upbeat Q4; Boosts FY25 Outlook; Stock Up 18% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, Datadog, Inc. (DDOG) provided its adjusted earnings and revenue guidance for the fourth quarter and raised its outlook for the full-year 2025.
For the fourth quarter, the company expects adjusted earnings in a range of $0.54 to $0.56 per share on revenues between $912 million and $916 million.
On average, 30 analysts polled expect the company to report earnings of $0.49 per share on revenues of $914.48 million for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.
Looking ahead to fiscal 2025, the company now projects adjusted earnings in a range of $2.00 to $2.02 per share on revenues between $3.386 billion and $3.390 billion.
Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $1.80 to $1.83 per share on revenues between $3.312 billion and $3.322 billion.
The Street is looking for earnings of $1.84 per share on revenues of $3.43 billion for the year.
Aktien in diesem Artikel
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|158,06
|-5,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.