Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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30.05.2026 23:28:00
Datadog Share Value Has More Than Doubled As Investors Recognize a Growing Market Opportunity
Datadog's (NASDAQ: DDOG) stock price has more than doubled from its April lows, pushing its market cap toward $80 billion. The cloud monitoring company now trades at all-time highs after Q1 revenue growth expanded to 32% year over year, topping $1 billion in a quarter for the first time.The recent news that Microsoft plans to cancel Claude Code licenses for its developers points to a growing need for companies to track artificial intelligence (AI) usage and costs. This environment could be a boon for Datadog, whose software helps companies observe and optimize spending across their entire technology stack.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
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