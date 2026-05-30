Datado a Aktie

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WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

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30.05.2026 23:28:00

Datadog Share Value Has More Than Doubled As Investors Recognize a Growing Market Opportunity

Datadog's (NASDAQ: DDOG) stock price has more than doubled from its April lows, pushing its market cap toward $80 billion. The cloud monitoring company now trades at all-time highs after Q1 revenue growth expanded to 32% year over year, topping $1 billion in a quarter for the first time.The recent news that Microsoft plans to cancel Claude Code licenses for its developers points to a growing need for companies to track artificial intelligence (AI) usage and costs. This environment could be a boon for Datadog, whose software helps companies observe and optimize spending across their entire technology stack.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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