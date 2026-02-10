Datado a Aktie

Datado a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 17:07:12

Datadog Shares Jump 14% After Q4 Profit And Revenue Growth

(RTTNews) - Datadog, Inc. (DDOG) shares climbed 14.16 percent, or $16.14, to $130.15 on Tuesday after the company reported a fourth-quarter profit and strong revenue growth, alongside solid guidance.

The stock is currently trading at $130.15, up from a previous close of $114.01. Shares opened at $124.18 and traded between $123.33 and $133.44 during the session on the Nasdaq. The last bid was $125.39 for 100 shares, while the ask stood at $138.43 for 100 shares. Trading volume reached about 8.71 million shares, compared with an average volume of about 4.88 million.

Datadog shares have traded within a 52-week range of $81.63 to $201.69.

Datadog posted net income of $46.57 million, or $0.13 per share, compared with $45.59 million, or $0.13 per share, a year earlier. On an adjusted basis, earnings rose to $217.43 million, or $0.59 per share. Revenue increased 29.2 percent to $953.19 million from $737.73 million last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten