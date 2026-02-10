Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|
10.02.2026 17:07:12
Datadog Shares Jump 14% After Q4 Profit And Revenue Growth
(RTTNews) - Datadog, Inc. (DDOG) shares climbed 14.16 percent, or $16.14, to $130.15 on Tuesday after the company reported a fourth-quarter profit and strong revenue growth, alongside solid guidance.
The stock is currently trading at $130.15, up from a previous close of $114.01. Shares opened at $124.18 and traded between $123.33 and $133.44 during the session on the Nasdaq. The last bid was $125.39 for 100 shares, while the ask stood at $138.43 for 100 shares. Trading volume reached about 8.71 million shares, compared with an average volume of about 4.88 million.
Datadog shares have traded within a 52-week range of $81.63 to $201.69.
Datadog posted net income of $46.57 million, or $0.13 per share, compared with $45.59 million, or $0.13 per share, a year earlier. On an adjusted basis, earnings rose to $217.43 million, or $0.59 per share. Revenue increased 29.2 percent to $953.19 million from $737.73 million last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
11.02.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.02.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26