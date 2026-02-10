Datadog Shares Jump 14% After Q4 Profit And Revenue Growth

(RTTNews) - Datadog, Inc. (DDOG) shares climbed 14.16 percent, or $16.14, to $130.15 on Tuesday after the company reported a fourth-quarter profit and strong revenue growth, alongside solid guidance.

The stock is currently trading at $130.15, up from a previous close of $114.01. Shares opened at $124.18 and traded between $123.33 and $133.44 during the session on the Nasdaq. The last bid was $125.39 for 100 shares, while the ask stood at $138.43 for 100 shares. Trading volume reached about 8.71 million shares, compared with an average volume of about 4.88 million.

Datadog shares have traded within a 52-week range of $81.63 to $201.69.

Datadog posted net income of $46.57 million, or $0.13 per share, compared with $45.59 million, or $0.13 per share, a year earlier. On an adjusted basis, earnings rose to $217.43 million, or $0.59 per share. Revenue increased 29.2 percent to $953.19 million from $737.73 million last year.