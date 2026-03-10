Datado a Aktie

Datado a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

10.03.2026 04:00:00

Datadog Stock: Down About 37% From Its 52-Week High, Is Now a Good Time to Buy Into This Fast-Growing Company?

It has been a highly volatile stretch for shareholders of cloud monitoring and security platform Datadog (NASDAQ: DDOG). As of this writing, the growth stock has rallied about 15% over the past week, yet shares remain down about 37% from their 52-week high.A massive pullback like this can naturally attract investors seeking bargains. Even more, we're talking about a sell-off of a compelling business -- one in the software sector where artificial intelligence (AI) is transforming the technological landscape.Adding to the reasons to look at the stock, Datadog has seen accelerating momentum recently.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
