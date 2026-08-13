Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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13.08.2026 23:51:35
Datadog vs. The Trade Desk: What Revenue Growth Trajectories Tell Investors About These Tech Companies
Datadog (NASDAQ:DDOG) primarily provides a cloud-based software service that helps commercial businesses monitor and analyze their internal technology systems.While completing the strategic acquisition of Adaptive ML to expand internal research capabilities in the artificial intelligence space, and making available several new developer tools to the general public, it generated a net income margin of 4% for the quarter ended June 30, 2026.The Trade Desk (NASDAQ:TTD) primarily offers a self-service digital software platform enabling professional advertising buyers to manage data-driven ad campaigns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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11.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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11.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)
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11.08.26
|S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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11.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
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11.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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10.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
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