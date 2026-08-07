Datalogic Post Frazionamento präsentierte Quartalsergebnisse

Datalogic Post Frazionamento ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Datalogic Post Frazionamento die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,14 Prozent zurück. Hier wurden 128,2 Millionen EUR gegenüber 128,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at