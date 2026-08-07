Datamatics Global Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Datamatics Global Services hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,24 INR. Im Vorjahresviertel waren 8,52 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 5,14 Milliarden INR gegenüber 4,68 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at