Datamatics Global Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Datamatics Global Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,16 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Datamatics Global Services ein EPS von 12,58 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Datamatics Global Services 5,10 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
