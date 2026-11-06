Datamatics Global Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Datamatics Global Services hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,42 INR gegenüber 10,70 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,47 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,90 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at