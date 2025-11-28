DataMetrex AI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DataMetrex AI hat am 26.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat DataMetrex AI im vergangenen Quartal 1,1 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DataMetrex AI 2,4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at