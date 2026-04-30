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30.04.2026 06:31:29
DataMiners Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DataMiners Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,59 Prozent zurück. Hier wurden 10,4 Millionen CAD gegenüber 21,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,210 CAD gegenüber 0,120 CAD im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite hat DataMiners Capital im vergangenen Geschäftsjahr 85,70 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DataMiners Capital 74,66 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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