DataMiners Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DataMiners Capital hat am 28.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DataMiners Capital ein EPS von 0,040 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat DataMiners Capital im vergangenen Quartal 22,2 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DataMiners Capital 22,8 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at