DataMiners Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DataMiners Capital hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat DataMiners Capital im vergangenen Quartal 10,6 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 60,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DataMiners Capital 27,1 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at