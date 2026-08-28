Datang Huayin Electric Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Datang Huayin Electric Power stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,50 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at