Datang Huayin Electric Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Datang Huayin Electric Power hat am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,07 CNY gegenüber 0,040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,59 Prozent auf 2,30 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at