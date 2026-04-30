Datang International Power Generation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Datang International Power Generation hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,03 Prozent auf 29,87 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,86 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at