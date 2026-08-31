Datang International Power Generation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Datang International Power Generation präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,14 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Datang International Power Generation 0,130 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 27,75 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,99 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at