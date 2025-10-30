Datang International Power Generation vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Datang International Power Generation äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 CNY, nach 0,070 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 32,15 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datang International Power Generation 32,68 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at