Datang International Power Generation: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Datang International Power Generation hat am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 31,91 Milliarden CNY – eine Minderung von 1,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 32,49 Milliarden CNY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,400 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 120,81 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 123,07 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at