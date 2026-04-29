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29.04.2026 06:31:29
Datang Telecom Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Datang Telecom Technology lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei -0,05 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 87,0 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 52,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 57,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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