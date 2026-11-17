Datasection hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Datasection vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 194,67 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -54,200 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 65,97 Prozent auf 366,9 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at