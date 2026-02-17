17.02.2026 06:31:28

Datasection: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Datasection präsentierte in der am 16.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,880 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 14,18 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 701,7 Millionen JPY umgesetzt.

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
