Datasection veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Datasection hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -54,20 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Datasection ein EPS von -8,750 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,50 Prozent auf 1,08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 819,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at