Datasection: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Datasection hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 140,77 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Datasection -14,320 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Datasection 17,68 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1904,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 881,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 115,47 JPY. Im Vorjahr hatte Datasection -37,400 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 33,61 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1042,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Datasection einen Umsatz von 2,94 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at