Datasoft Application Software (I) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Datasoft Application Software (I) stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,00 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Datasoft Application Software (I) 5,75 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 680,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datasoft Application Software (I) 330,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at