DatChat hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

DatChat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at