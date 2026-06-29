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29.06.2026 09:17:43
Daten aus Madrid: Spanische Inflation trifft die Erwartungen
Wie die Statistikbehörde INE mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,4 (Mai: 3,6) Prozent. Das entsprach der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte. Auch für Deutschland, Frankreich und Italien (Veröffentlichungen alle am Dienstag) werden Inflationsrückgänge erwartet. Für den Euroraum (Veröffentlichung Mittwoch) wird ein Rückgang der Teuerung auf 3,0 (3,2) Prozent prognostiziert.
DJG/hab/kla
DOW JONES
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