HVPI 29.06.2026 09:17:43

Daten aus Madrid: Spanische Inflation trifft die Erwartungen

Daten aus Madrid: Spanische Inflation trifft die Erwartungen

Der Inflationsdruck in Spanien hat im Juni wie erwartet leicht abgenommen.

Wie die Statistikbehörde INE mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,4 (Mai: 3,6) Prozent. Das entsprach der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte. Auch für Deutschland, Frankreich und Italien (Veröffentlichungen alle am Dienstag) werden Inflationsrückgänge erwartet. Für den Euroraum (Veröffentlichung Mittwoch) wird ein Rückgang der Teuerung auf 3,0 (3,2) Prozent prognostiziert.

DJG/hab/kla

DOW JONES

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Euroraum: Kerninflation entwickelt sich etwas stärker als erwartet

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