Datengestütztes Customer-Experience-Management zahlt sich aus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "ZDNet.de"

Kunden erwarten heute mehr als ein gutes Produkt zum fairen Preis. Sie wollen auch beim Online-Shopping so persönlich behandelt werden wie in ihrer Lieblingsboutique an der Ecke. Für die Anbieter von Konsumgütern und Services bedeutet das eine riesige Herausforderung. Doch Umfragen zeigen: Der Aufwand lohnt sich, denn ein datenbasiertes Customer Experience Management (CEM) kann zum Unterscheidungsmerkmal im umkämpften Markt werden, erklärt Nitin Rakesh, Chief Executive Officer and Executive Director von Mphasis, in einem Gastbeitrag.