Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
21.01.2026 13:08:00
Datenleck: 72 Millionen Datensätze von Under Armour geleakt
Eine Ransomware-Bande ist bei Under Armour eingedrungen und hat Daten entwendet. 72 Millionen Datensätze sind nun bei Have I Been Pwned.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
