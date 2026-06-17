Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

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17.06.2026 12:05:00

Datenleck bei Ozempic-Hersteller Novo Nordisk

Eine Cybergang hat bei Novo Nordisk, bekannt etwa durch das Medikament Ozempic, Daten geklaut. Sensible Informationen sind darunter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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