Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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17.06.2026 12:05:00
Datenleck bei Ozempic-Hersteller Novo Nordisk
Eine Cybergang hat bei Novo Nordisk, bekannt etwa durch das Medikament Ozempic, Daten geklaut. Sensible Informationen sind darunter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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