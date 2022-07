Heute transportiert das 5G-Netz acht Mal mehr Daten als vor einem JahrDeutlich mehr Datenverkehr als drei Jahre nach dem Start von LTEMehr als die Hälfte der Fläche des Landes & zwei Drittel aller Haushalte mit 5G versorgt5G+ dank Frequenzbündelung jetzt mit neuen HöchstgeschwindigkeitenDie Mobilfunk-Technik 5G wird drei Jahre alt: Am 16. Juli 2019 startete Deutschlands erstes 5G Handy-Netz. Von Düsseldorf aus schalteten Vodafone-Techniker die ersten 25 5G-Stationen an. Der 5G-Start erfolgte in kleineren Gemeinden wie Birgland (Bayern), Lohmar (Nordrhein-Westfalen) und Hattstedt (Nordfriesland) ebenso wie in den Großstädten Köln, Düsseldorf, Hamburg, Dortmund und München. Gerade einmal zwei Handy-Modelle von Samsung und Huawei unterstützten zum Start die neue Mobilfunk-Technik. Heute sind 94 Prozent aller Handys, die Vodafone verkauft, 5G-Smartphones. Fast 30 Prozent der Smartphones, die täglich im Mobilfunknetz genutzt werden, sind 5G-Handys. Die Endgeräte können mittlerweile auf mehr als der Hälfte der Fläche des Landes im 5G-Netz genutzt werden.94 Prozentaller verkauften Handys von Vodafone sind 5G-Smartphones.Genau drei Jahre nach dem Start vergrößert Vodafone das eigene 5G-Netz. 34.000 Antennen im Vodafone-Netz sind jetzt für 5G freigeschaltet. Mehr als zwei Drittel aller Menschen in Deutschland können die 5G-Technik zuhause nutzen. Und tun das auch immer häufiger: Eine Netz-Analyse von Vodafone zeigt: Der Datenverkehr im 5G-Netz steigt stark an. Vor allem in den zurückliegenden zwölf Monaten stieg die Nutzung deutlich.Heute transportiert unser 5G-Netz acht Mal mehr Daten als noch vor einem Jahr.Tanja RichterTanja Richter„Heute transportiert unser 5G-Netz acht Mal mehr Daten als noch vor einem Jahr. 5G wird für immer mehr Menschen alltäglich. Die Verbreitung der 5G-Smartphones hat stark zugenommen, weshalb wir immer häufiger 5G nutzen, um Fotos und Videos schneller herunterzuladen, datenintensive Apps in höchster Qualität zu nutzen und ruckelfrei Online-Games zu spielen“, erklärt Vodafone Technik-Chefin Tanja Richter.Allein in der letzten Juni-Woche rauschten rund 1.500 Terabyte Daten durchs 5G-Netz von Vodafone. Zum Vergleich: Mit dieser Datenmenge könnte man rund 120 Jahre am Stück Netflix-Filme streamen. Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum übrigens noch ’nur‘ etwa 200 Terabyte Daten, die über das 5G-Netz transportiert wurden.Interessant ist ein Vergleich mit dem Start vom LTE-Netz im Jahr 2010. Direkt nach der Aktivierung der ersten Stationen war die Datennutzung bei LTE seinerzeit höher als beim Start von 5G im Jahr 2019. Nun aber steigen die Datenmengen im 5G-Netz deutlich schneller an als seinerzeit bei der Einführung von LTE. Im dritten Jahr nach dem Start war der Anstieg der Datenmengen, die 5G überträgt etwa vier Mal höher als seinerzeit im dritten Jahr nach dem Start vom LTE-Netz. Die Datenmengen die 5G heute überträgt sind längst deutlich größer als jene, die LTE drei Jahre nach der Einführung transportierte. Ein Netz ist niemals fertigImmer häufiger greifen Apps auf Augmented Reality-Anwendungen zu, die mit 5G in besserer Qualität abgerufen wird. Der Datenverbrauch im gesamten Mobilfunk-Netz hat sich auch deshalb im vergangenen Jahr noch einmal um 30 Prozent erhöht. „In den vergangenen drei Jahren wurde auch deutlich: Ein Netz ist niemals fertig. Zu Beginn schaffte 5G noch keine Gigabit-Geschwindigkeiten und funkte vielerorts in Kombination mit der bestehenden LTE-Technologie. Heute funktioniert 5G an vielen Orten eigenständig, reagiert verzögerungsfrei und schafft immer höhere Bandbreiten. 5G wird sich immer weiterentwickeln“, so Richter. Frequenzbündelung macht bei 5G+ mehr als 1.000 Mbit möglichSo hat Vodafone das eigene 5G-Netz vielerorts von der bestehenden LTE-Infrastruktur entkoppelt. 5G+ (5G-Standalone) funkt also auch im Kernnetz komplett ohne LTE-Unterstützung. So wird der Datenaustausch in Echtzeit möglich. Die schnellen Reaktionszeiten sind wichtig für den vernetzten Straßenverkehr, in dem sich Autos gegenseitig vor Gefahren warnen, für hochauflösende digitale Zwillinge und für die Fernsteuerung von Robotern in Fabrikhallen. 24 Smartphones unterstützen bereits die 5G+ Technik. Darunter zahlreiche Smartphones von Android (Samsung, Xiaomi und Oppo) ebenso wie iPhones und jetzt auch iPads von Apple. Eine weitere Entwicklung im 5G-Netz: Dank der Bündelung verschiedener Frequenzen macht der Digitalisierungskonzern an 500 Standorten mit der vollständigen 5G+ Technik jetzt neben extrem kurzen Reaktionszeiten, auch Top-Geschwindigkeiten von mehr als 1.000 Megabit pro Sekunde möglich, die mit ersten Endgeräten genutzt werden können.