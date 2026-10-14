Bumble Aktie
WKN DE: A2QMTA / ISIN: US12047B1052
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14.10.2026 09:26:52
Dating-App Bumble für 1,3 Milliarden Dollar verkauft
Die Investmentfirma Ithaca Holdings wird das Unternehmen mit der Übernahme von der Börse nehmen. Der Verkaufspreis ist ein Bruchteil des einstigen BörsenwertsWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Bumble Inc
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12:10
|Dating-App Bumble für 1,3 Milliarden Dollar verkauft (Spiegel Online)
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04.08.26
|Ausblick: Bumble legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Bumble gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Bumble Inc
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Aktien in diesem Artikel
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