Bumble Aktie
WKN DE: A2QMTA / ISIN: US12047B1052
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12.03.2026 21:58:38
Dating-App Bumble hoch im Kurs: Steigende Erdölpreise sorgen an der Wall Street für Katerstimmung
Der Krieg im Nahen Osten lässt die Ölpreise weiter klettern. An der Wall Street schürt die Entwicklung neue Inflationsängste. Besonders der Finanzsektor leidet. Die Dating-App Bumble gehört zu den wenigen Gewinnern des Tages.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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