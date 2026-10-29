Datong Coal Industry A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Datong Coal Industry A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 CNY gegenüber 0,240 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,36 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,69 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at