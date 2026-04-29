Datong Coal Industry A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Datong Coal Industry A lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 CNY gegenüber 0,390 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,39 Prozent zurück. Hier wurden 3,78 Milliarden CNY gegenüber 3,80 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,09 CNY gegenüber 1,68 CNY je Aktie im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 12,98 Milliarden CNY, gegenüber 14,88 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 12,76 Prozent präsentiert.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,30 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 13,11 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at