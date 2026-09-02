Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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02.09.2026 15:40:00
Datteln gegen Samsung: Kleinstadt verliert vor Gericht gegen Großkonzern
Die Stadt Datteln wollte rund 670 iPads bestellen. Apple-Konkurrent Samsung sah sich übergangen und zog vor Gericht. Nun ist ein Urteil gefallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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