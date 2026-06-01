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01.06.2026 06:31:29
Davangere Sugar Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Davangere Sugar Company stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 INR, nach 0,020 INR im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Davangere Sugar Company 838,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 569,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,050 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,110 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 2,39 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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