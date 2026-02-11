Davangere Sugar Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Davangere Sugar Company hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Davangere Sugar Company ein EPS von 0,700 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 826,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 731,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at