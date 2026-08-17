Davangere Sugar Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Davangere Sugar Company lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Davangere Sugar Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 347,2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at