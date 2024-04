Dave Busters Entertainment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dave Busters Entertainment präsentierte in der am 03.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2024 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,880 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 599,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dave Busters Entertainment 563,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 3,17 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,21 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at