Dave Busters Entertainment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dave Busters Entertainment hat am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,620 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,50 Prozent auf 559,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 567,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at