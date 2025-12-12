|
Dave Busters Entertainment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dave Busters Entertainment lud am 09.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,06 Prozent auf 448,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 453,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
