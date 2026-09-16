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16.09.2026 06:31:29
Dave Busters Entertainment vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Dave Busters Entertainment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,320 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 557,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 544,1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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