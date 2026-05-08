Dave gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dave hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,97 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Dave im vergangenen Quartal 158,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dave 108,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at