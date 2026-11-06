Dave präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dave präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 USD, nach 6,34 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 197,7 Millionen USD gegenüber 150,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at