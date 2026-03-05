Dave: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dave gab am 02.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 163,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 62,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,53 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Dave 4,19 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 554,18 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 347,08 Millionen USD in den Büchern standen.

