Dave: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dave hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,63 Prozent auf 170,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at