BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
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12.03.2026 19:17:48
David Conde, New Country Manager of BBVA Switzerland
BBVA has appointed David Conde as Country Manager of BBVA Switzerland. Conde joined the bank 30 years ago and until now was Director of the Retail and High-Value Client Segments at BBVA Spain. This appointment is subject to the corresponding regulatory approvals.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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