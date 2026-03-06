Kyndryl Holdings Aktie

Blick ins Depot 06.03.2026 23:56:00

David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025

David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025

Im vierten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges getan. Das sind seine zehn größten Beteiligungen.

Im vierten Quartal 2025 verwaltete David Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ein Vermögen von rund 2,85 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Investoren mit einem Kapital von über 100 Millionen US-Dollar muss auch Greenlight Capital seine Beteiligungen regelmäßig bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Das nachfolgende Ranking zeigt die zehn größten Positionen im Portfolio zum 31. Dezember 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

