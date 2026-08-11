HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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12.08.2026 01:19:07
David Ellison Floats Hollywood Exit as States Threaten His Warner Bros. Deal
Mr. Ellison told Paramount executives he is considering pulling the company out of California amid a lawsuit brought by state attorneys general.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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